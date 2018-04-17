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Школьница умерла после посещения фитнес‐клуба
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Школьница из Тольятти умерла после визита в фитнес-клуб 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
СУ СКР по Самарской области начало проверку по факту смерти 11-летней девочки в Тольятти.
По имеющимся данным, в субботу вечером 11-летняя девочка потеряла сознание в фитнес-клубе в Автозаводском районе Тольятти, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Самарской области.
Девочка была в фитнес-клубе с родителями. Она была доставлена в больницу, где умерла. Следственные органы начали проверку. «Причина смерти пока не установлена, судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти нет», — сообщила представитель СУ СКР.
Напомним, в феврале в Татарстане скончался 11-летний мальчик после того, как получил травму головы во время спарринга на тренировке по борьбе. В декабре 16-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры, затем умерла в больнице. В октябре 2017 года на заседании в Совете Федерации министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что на уроках физкультуры в 2016–2017 учебном году в России погибли 211 школьников.
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