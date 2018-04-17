Школьница умерла после посещения фитнес‐клуба

Школьница из Тольятти умерла после визита в фитнес-клуб

По имеющимся данным, в субботу вечером 11-летняя девочка потеряла сознание в фитнес-клубе в Автозаводском районе Тольятти, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Самарской области.

Девочка была в фитнес-клубе с родителями. Она была доставлена в больницу, где умерла. Следственные органы начали проверку. «Причина смерти пока не установлена, судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти нет», — сообщила представитель СУ СКР.