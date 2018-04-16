На Украине устроили погром в церкви

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На Украине устроили погром в храме Московского патриархата 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные устроили погром в Свято-Николаевском храме и часовне Украинской православной церкви Московского патриарха (УПЦ МП) в Черниговской области, сообщили в Черниговской и Новгород-Северской епархии.
«В ночь с 13 на 14 апреля в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом. Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне во имя Почаевской иконы Божьей Матери», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что в оконных рамах и дверях были разбиты стекла. Злоумышленники пытались сломать замок и поджечь входную дверь храма.
Полиция зафиксировала акт вандализма, ведется следствие.
Отмеим, это уже не первый случай атак на храмы УПЦ МП. Так, в начале апреля в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы. До этого в Киеве поджигали один из храмов УПЦ МП. В феврале злоумышленники подожгли храм Московского патриархата во Львове. Кроме того, в конце января экстремисты в центре Киева спилили стенд часовни возле Десятинной церкви. В январе вандалы закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского собора в Чернигове.
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