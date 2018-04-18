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СК возбудил дело против напавшего на школу в Башкирии
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СК возбудил дело против напавшего на школу в Башкирии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Следователи возбудили дело в отношении школьника, устроившего нападение в школе № 1 Стерлитамака. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Подростку вменяют часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
После нападения также возбудили дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), которую, по мнению СК, допустили сотрудники органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Следователи выяснили, что еще до нападения в органы профилактики преступлений поступали жалобы на агрессивное поведение подростка. По данным РИА Новости, на учете в правоохранительных органах он не состоял.
Нападение в школе № 1 Стерлитамака произошло 18 апреля. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, нанес удар ножом однокласснице, затем ранил педагога. После этого школьник разлил бензин, поджег его и попытался покончить с собой.
В школе сработала пожарная сигнализация, ученица другого класса испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа.
Подросток и трое пострадавших были госпитализированы.
СМИ писали, что мотивом подростка могла стать месть одноклассникам за издевательства. По данным Telegram-канала Mash, во время обыска у школьника нашли список его врагов, где было указано, кто и какое оскорбление ему нанес.
Комментарии  Ещё 3 источника 
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