Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете 

Пилот авиакомпании EasyJet показал, как развлекается во время полёта. На высоте 9 000 метров мужчина играл с приложением в телефоне Snapchat. В ролике, который он выложил в Сеть, второй пилот танцует в кабине прямо во время полёта, вместе с ним танцевальные па исполняют анимированные персонажи. Авиакомпания провела собственное расследование инцидента. Выяснилось, что на видео — пилоты, которые управляли самолётом, летевшим из Парижа в Мадрид в марте. После проверки капитан экипажа отправлен в отставку, второй пилот уволился по собственной инициативе.