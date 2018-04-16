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Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
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Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете 

Рамблер 2 часа назад
Пилот авиакомпании EasyJet показал, как развлекается во время полёта. На высоте 9 000 метров мужчина играл с приложением в телефоне Snapchat. В ролике, который он выложил в Сеть, второй пилот танцует в кабине прямо во время полёта, вместе с ним танцевальные па исполняют анимированные персонажи. Авиакомпания провела собственное расследование инцидента. Выяснилось, что на видео — пилоты, которые управляли самолётом, летевшим из Парижа в Мадрид в марте. После проверки капитан экипажа отправлен в отставку, второй пилот уволился по собственной инициативе.
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