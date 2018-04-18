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Суд отказался отсрочить приговор Алисовой
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Суд отказался отсрочить приговор женщине, сбившей мальчика в Балашихе 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожный суд Подмосковья отказал в отсрочке приговора женщине, осужденной по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб семилетний мальчик, сообщила РИА Новости в суде.
"Суд отказался удовлетворить ходатайство Ольги Алисовой", — сказал собеседник агентства.
Алисова просила отсрочить исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе.
В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".
Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.
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