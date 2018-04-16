В Москве украдена барокамера Гагарина

В Москве украли барокамеру Гагарина

Москве неизвестные похитили барокамеру, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Музея космонавтики.

В музее пояснили, что барокамеру украли на предприятии, где эксперты собирались проверить, связано ли это устройство с Гагариным.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что барокамеру, в которой тренировались Гагарин и другие советские космонавты, похитили с охраняемой стоянки в Строгино.

По данным Mash, устройство планировали отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер забрал ее из Музея космонавтики, оставил на стоянке и вернулся за барокамерой в начале апреля. Однако охранники сообщили ему, что капсулу уже забрали другие «реставраторы». Около десяти человек, которые представились мастерами, погрузили камеру в грузовик и увезли. Документы, по данным Mash, у них не проверяли.

Настоящий реставратор написал заявление в полицию. Он пообещал забрать его, если барокамеру вернут добровольно.

В Музее космонавтики ТАСС сообщили, что аппарат украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино. По факту кражи сейчас ведется следствие. Представители музея отметили, что существует несколько барокамер, в которых тренировались советские космонавты. Возможно, украденный аппарат отношения к Гагарину не имеет.