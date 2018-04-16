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В Москве украдена барокамера Гагарина
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В Москве украли барокамеру Гагарина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестные похитили барокамеру, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Музея космонавтики.
В музее пояснили, что барокамеру украли на предприятии, где эксперты собирались проверить, связано ли это устройство с Гагариным.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что барокамеру, в которой тренировались Гагарин и другие советские космонавты, похитили с охраняемой стоянки в Строгино.
По данным Mash, устройство планировали отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер забрал ее из Музея космонавтики, оставил на стоянке и вернулся за барокамерой в начале апреля. Однако охранники сообщили ему, что капсулу уже забрали другие «реставраторы». Около десяти человек, которые представились мастерами, погрузили камеру в грузовик и увезли. Документы, по данным Mash, у них не проверяли.
Настоящий реставратор написал заявление в полицию. Он пообещал забрать его, если барокамеру вернут добровольно.
По данным канала, в украденной барокамере тренировались также Георгий Гречко и Герман Титов.
В Музее космонавтики ТАСС сообщили, что аппарат украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино. По факту кражи сейчас ведется следствие. Представители музея отметили, что существует несколько барокамер, в которых тренировались советские космонавты. Возможно, украденный аппарат отношения к Гагарину не имеет.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что экспонат «Сурдобарокамера СКБ-48» украли в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля 2018-го. Ущерб предварительно оценили в 300 тысяч рублей.
Комментарии2  Ещё 23 источника 
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