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В Забайкалье возбудили дело за поджог леса
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В Забайкалье возбудили уголовное дело за поджог леса 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и МЧС вычислили забайкальца, спалившего 10 гектаров леса при отжиге сенокосных угодий, возбуждено первое в пожароопасном сезоне 2018 года уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
"Чтобы добраться на место лесного пожара, действующего в Сретенском районе Забайкальского края 17 апреля, пришлось привлекать авиацию. Оперативно-следственная группа из сотрудников полиции и МЧС выявила жителя села Старо-Лончаково, который, будучи доставленным в отдел полиции, признался, что отжигал сухую траву накануне вечером в том месте, где ночью огонь перешел в лес. С учетом масштаба пожара было сразу принято решение о возбуждении МЧС уголовного дела", — уточнил собеседник агентства.
Санкция части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, либо денежного штрафа до 400 тысяч рублей.
На территории всего региона, где, по данным краевого минприроды на 17 апреля горит 4,6 тысячи гектаров леса, введен особый противопожарный режим, в большинстве районов закрыт доступ в леса, запрещены отжиги сухой травы и разведение огня как в лесу, так и на придомовой территории.
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