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В Новокузнецке после пожара погибла женщина
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В Новокузнецке после пожара на хлебозаводе погибла женщина 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сотрудница ООО "Хлеб" в Новокузнецке погибла после пожара в котельной, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Кемеровской области.
"Поступило сообщение, что в котельной ООО "Хлеб" в городе Новокузнецке произошло возгорание, в результате чего пострадала 61-летняя работница, которая скончалась в карете скорой помощи. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным управления, около 01.30 16 апреля (21.30 мск 15 апреля) начальник смены услышала громкий хлопок, а затем из котельной пошел черный едкий дым и пламя.
"Женщина сообщила персоналу о необходимости эвакуации и вызвала пожарных и скорую помощь. В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, которая отвечала за рабочий процесс в котельной, ей была оказана медицинская помощь, однако спасти потерпевшую не удалось", — отмечается в сообщении.
Предварительной причиной пожара следователи называют нарушение технологического процесса в котельной.
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