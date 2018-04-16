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Названа причина запаха гари в Москве
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Названа причина запаха гари в Москве 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Эксперты заявили, что запах гари и дымка, на которые пожаловались москвичи, могли быть вызваны поджогом сухой травы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэкомониторинг.
По данным службы, несколько станций мониторинга на окраинах города зафиксировали временное превышение нормы по взвешенным частицам PM10 в воздухе.
В Мосэкомониторинге заявили, что это может быть связано с поджогами сухой травы «на прилегающих территориях». К 12:00 16 апреля экологи спрогнозировали улучшение ситуации, к этому времени выбросы быстрее начнут рассеиваться в атмосфере.
На гарь и дымку москвичи начали жаловаться вечером 15 апреля. На неприятный запах, по данным «Интерфакса», обратили внимание жители района Медведково. Дымку заметили в Новогиреево, Жулебино и Перово, а также в подмосковном Реутове.
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