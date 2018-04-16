Названа причина запаха гари в Москве

Эксперты заявили, что запах гари и дымка, на которые пожаловались москвичи, могли быть вызваны поджогом сухой травы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэкомониторинг.

По данным службы, несколько станций мониторинга на окраинах города зафиксировали временное превышение нормы по взвешенным частицам PM10 в воздухе.

В Мосэкомониторинге заявили, что это может быть связано с поджогами сухой травы «на прилегающих территориях». К 12:00 16 апреля экологи спрогнозировали улучшение ситуации, к этому времени выбросы быстрее начнут рассеиваться в атмосфере.