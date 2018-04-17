Пожарные потушили огонь вблизи космодрома Восточный

Пожарные спустя четыре дня потушили огонь вблизи космодрома Восточный

Пожарные города Циолковский и Свободный в течение четырех дней тушили крупный пожар в нескольких километрах от космодрома Восточный. Угрозы объекту и населению близлежащих населенных пунктов не было, сообщили во вторник ТАСС в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Пожар был зафиксирован 13 апреля в Свободненском районе в 14 км от села Курган (поселок-спутник ЗАТО Циолковский и космодрома Восточный, расположен в 4 км от ЗАТО). На тушение было привлечено 73 человека, в понедельник он был локализован, сегодня — ликвидирован полностью", — сказали ТАСС в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как рассказала ТАСС глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина, пожар населенным пунктам и территории космодрома Восточный не угрожал.

"Курган и стартовая площадка космодрома — два диаметрально расположенных объекта. Дымка в небе была, но это не та ситуация, как несколько недель назад была", — сказала ТАСС Зенина.

Как ранее сообщал ТАСС, за минувшие сутки в Приамурье было ликвидировано 6 пожаров на площади 9,4 тыс. га.