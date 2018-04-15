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Названа причина крушения самолета под Липецком
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Названа причина крушения самолета под Липецком 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
"Следствие рассматривает несколько версий крушения легкомоторного самолета в Липецкой области. В том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность", — говорится в сообщении.
Добавляется, что к расследованию привлечены специалисты МАК.
>>В Липецкой области упал легкомоторный самолет
Ранее официальный представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская сообщила о начале доследственной проверки по факту крушения легкомоторного самолета в деревне Шаршки в Липецкой области, в результате которого погибли два человека.
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