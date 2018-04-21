В Москвы из-за непогоды пострадали три человека

В Москве из-за упавшего дерева пострадали три человека

В результате падения дерева на Сумской улице на юго-западе Москвы пострадали три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте находится бригада скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавших.

Ранее ГУ МЧС по столице распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ряде районов уже прошел дождь, ожидается гроза и штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.

В Москве в связи с ухудшение погодных условий закрыты Парк Горького и ВДНХ.