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Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово
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Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «S7» не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за того, что золотые слитки повредили дно грузового отсека, сообщает Telegram-канал Mash.
Самолет вылетал из Домодедово в город Аликанте. Пассажиры уже рассаживались в салоне лайнера, однако в какой-то момент их попросили выйти.
Позже выяснилось, что самолет перевозил не только багаж, но и золотые слитки. Во время погрузки они выпали из тары и пробили дно грузового отсека. После этого пассажирам предоставили другой самолет, на котором они вылетели в Испанию.
 Ещё 7 источников 
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