Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово 

Самолет авиакомпании «S7» не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за того, что золотые слитки повредили дно грузового отсека, сообщает Telegram-канал Mash.
Самолет вылетал из Домодедово в город Аликанте. Пассажиры уже рассаживались в салоне лайнера, однако в какой-то момент их попросили выйти.
Позже выяснилось, что самолет перевозил не только багаж, но и золотые слитки. Во время погрузки они выпали из тары и пробили дно грузового отсека. После этого пассажирам предоставили другой самолет, на котором они вылетели в Испанию.