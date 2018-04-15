Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово

Самолет вылетал из Домодедово в город Аликанте. Пассажиры уже рассаживались в салоне лайнера, однако в какой-то момент их попросили выйти.

Позже выяснилось, что самолет перевозил не только багаж, но и золотые слитки. Во время погрузки они выпали из тары и пробили дно грузового отсека. После этого пассажирам предоставили другой самолет, на котором они вылетели в Испанию.