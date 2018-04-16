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У Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Вблизи Чернобыльской АЭС в Припяти во время патрулирования работники полиции обнаружили и задержали двух очередных сталкеров. Двадцатиоднолетние киевляне вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на загрязненную радиацией территорию с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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