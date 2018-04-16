Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма

Спасающему кошек москвичу грозит два года тюрьмы

Жителя Москвы Алексея Тихомирова , спасавшего бездомных кошек, обвинили в том, что он угрожал человеку убийством (ст. 119 ч.1 УК РФ). Мужчина открывал продухи в подвалах, чтобы животные могли выбраться наружу, и это не понравилось некоторым местным жителям.

43-летний Алексей работает инженером электроакустики в Московском губернском театре, в свободное время пишет музыку и старается помочь бездомным животным. Вместе с женой Людмилой они берут кошек с улицы. Сейчас у них дома живут три кота и одна кошка.

«Уже несколько лет я добровольно занимаюсь спасением, лечением, стерилизацией брошенных домашних животных, в основном кошек. С прошлой осени, с начала программы благоустройства города участились случаи замуровывания продухов в подвалах. В этих подвалах практически всегда остаются живые кошки, обреченные на мучительную смерть без еды и воды», — объяснил Тихомиров «Ридусу».

К Алексею часто обращаются люди из Москвы и Подмосковья , просят открыть продухи в подвалах. В декабре прошлого года ему написала девушка Ольга. Она рассказала, что подкармливает бездомных кошек возле дома по адресу улица Красный Казанец, дом 3, корпус 5. Недавно все продухи в доме замуровали, и много кошек пропало. Алексей отправился вызволять животных.

«К продуху был приварен железный лист с маленькими дырочками изнутри, что противоречит даже нормам вентиляции. Я попытался выбить лист куском железной трубы, но он был прочный. Затем взял пилу и лом, хотел отпилить угол этого листа, чтобы отогнуть. Из-за угла дома вышла женщина, стала на нас ругаться, мы ей попытались все объяснить. После этого вышел мужчина, как оказалось, ее муж, очень агрессивный, громко кричал. Я ему объяснил, что мы пытаемся спасти кошек. Он начал кричать, что кошки здесь жить не будут, что это он распорядился замуровать подвал», — поделился Тихомиров.

Мужчина набросился на Тихомирова, начал отнимать лом.

Я был вынужден для самозащиты оттолкнуть его этим ломом. Он не упал, но отскочил, начал дальше ругаться, грозился, что он меня посадит, рассказал зоозащитник.

На подмогу нападавшему прибежали родственники. Один из них повалил Алексея на землю, начал избивать. Приехала полиция. Зоозащитник объяснил, что произошло. Его забрали в участок и там рассказали, что у агрессивного жильца — Анатолия Ваганова — небольшой ушиб грудной клетки и волноваться не о чем.

Но через неделю Тихомирова вновь вызвали в полицию. Его обвинили в угрозе убийством — статья 119 часть 1.

Следствие считает, что «10 декабря 2017 года примерно в 19 часов 30 минут Тихомиров Алексей Михайлович, находясь в общественном месте, а именно во дворе жилого дома, расположенного по адресу Москва, улица Красный Казанец, дом 3, корпус 5, в результате внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с В… угрожал последнему убийством, направляя в его сторону металлический лом и произнося при этом слова угрозы убийством, а именно „Я убью тебя!“ и в подтверждении своего намерения причинил согласно справки из ГБУЗ ГП № 66 ДЗ г. Москвы В… телесные повреждения в виде „ушиб грудной клетки справа“.

16 апреля, Тихомирова вызывали на допрос.

»Дознаватель сказал, что обвинительное заключение почти готово, скоро его направят в прокуратуру», — объяснил он. Затем Алексея ждет суд.

Друзья Алексея и зоозащитники поддерживают его в соцсетях.

Адвокат зоозащитника Матвей Цзен утверждает, что Ваганов собирался отомстить его подзащитному. Но так как статья «Побои» теперь попадает только под административную ответственность, он решил подать заявление об угрозе убийством.

«Потасовка между Вагановым и Алексеем действительно была. Ваганов пытался отнять у него лом. Они тянули инструмент друг у друга и понаставили друг другу синяков. Синяки есть и у Ваганова, и у Алексея. Но мой подзащитный как человек, не склонный к сутяжничеству, не стал обращаться в полицию, а Ваганов написал заявление. Эти синяки попадают под статью «Побои», и она у нас в стране декриминализована. Максимум, что может их ждать — штраф. А Ваганову хотелось побольнее ударить Алексея, и он заявил об угрозе убийством, хотя этого не было.

У Алексея не было ни мотива, ни оснований угрожать Анатолию. Это человек совсем другого психотипа, сложно представить, что он может спасать бездомных животных, но угрожать другому человеку убийством», — объяснил Цзен «Ридусу».

А вот Ваганов, по словам местных жителей, напротив часто ведет себя агрессивно. После драки его соседка написала Алексею и предложила свою помощь.

Ваганов, которого якобы пытались убить — крайне мерзкий тип, числится старшим по подъезду, скандалист, мы живём в доме недавно, но про его подвиги наслышаны, сообщила она.

По словам женщины, Ваганов избил одного из рабочих, которые делали в их доме капитальный ремонт.

«Еще один раз он напал на меня, но были свидетели и он отступил», — добавила соседка Ваганова.

Сейчас адвокат Тихомирова планирует привлечь к судебному разбирательству свидетеля Ольгу Микельбантову — девушку, которая попросила Алексея открыть продухи. По словам Тихомирова, ее показания в полиции почему-то сочли лжесвидетельством.

«Дознаватель сказал, что не доверяет её показаниям и не позовёт её на очные ставки», — объяснил он.

Если суд признает Алексея виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.