Ещё
Покупатели дома нашли умершего год назад владельца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Filippo Monteforte
Покупатель дома на севере Италии, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело бывшего владельца, сообщили местные СМИ.
Дом в городке городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы поступил в продажу после прекращения поступления платежей за ипотеку и коммунальные услуги. Торги должны были состояться 24 апреля и стартовать с 27 тысяч евро.
В минувшую среду один из потенциальных покупателей пришел осмотреть дом с представителем судебных органов. Внутри они внезапно обнаружили мумифицированное тело, ждавшее их на диване в сидячей позе. Испугавшись, мужчины вызвали карабинеров.
Тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто. Его смерть произошла минувшим летом. Даль-Дзотто был одиноким и малообщительным человеком. Он жил один после смерти матери двумя годами ранее. У него оставались отец и брат, проживавшие в соседнем городе, однако связь он с ними не поддерживал. В какой-то момент Даль-Дзотто потерял работу и вскоре перестал платить по счетам. В его доме даже выключили электричество, а потом и вовсе выставили на продажу.
В связи с печальной историей мужчины итальянские СМИ вспомнили о недавнем случае с обнаружением тела 75-летнего профессора из Венеции. Труп пожилого мужчины пролежал семь лет, прежде чем его в марте обнаружил случайно забравшийся в дом воришка.
РИА Новости: последние новости
В торговом комплексе в Челябинской области обрушился потолок Российские парламентарии не пострадали от удара по Дамаску, заявил депутат В центре Еревана протестующие ворвались в здание радиостанции
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США712
Пенс обвинил РФ в дезинформации92
В Британии раскрыли задачу удара по Сирии31
«Удар по Сирии — тренировка перед настоящей стрельбой»129
Скрипалей отравили не «Новичком»6
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение