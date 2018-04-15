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В Алеппо прогремел взрыв
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СМИ: не менее 20 человек погибли при взрыве в Алеппо 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA/SANA
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk со ссылкой на источник на месте событий.
По данным канала, взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо. На место происшествия прибывают машины скорой помощи и спасательные расчеты. Как заявляет телеканал, в районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна.
Информация о причине взрыва, а также официальное подтверждение произошедшего пока не поступали.
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