В Алеппо прогремел взрыв

СМИ: не менее 20 человек погибли при взрыве в Алеппо

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk со ссылкой на источник на месте событий.

По данным канала, взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо. На место происшествия прибывают машины скорой помощи и спасательные расчеты. Как заявляет телеканал, в районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна.

Информация о причине взрыва, а также официальное подтверждение произошедшего пока не поступали.