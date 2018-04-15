На Украине в маршрутке люди получили химические ожоги

На Украине в маршрутке четыре человека получили химические ожоги

Во Львовской области четыре пассажира междугородней маршрутки пострадали во время поездки. Они получили химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС по области.

Отмечается, что происшествие произошло на автодороге Городок — Комарно.

«В автобусе марки «Богдан», который курсировал по маршруту «Львов-Угры», произошла утечка дезинфицирующего вещества «Бланидас», которое используют для стерилизации медицинских инструментов», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в момент происшествия в маршрутке находилось 22 пассажира.

Пострадавшие в результате утечки были госпитализированы.