На Украине в маршрутке люди получили химические ожоги

Во Львовской области четыре пассажира междугородней маршрутки пострадали во время поездки. Они получили химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС по области.
Отмечается, что происшествие произошло на автодороге Городок — Комарно.
«В автобусе марки «Богдан», который курсировал по маршруту «Львов-Угры», произошла утечка дезинфицирующего вещества «Бланидас», которое используют для стерилизации медицинских инструментов», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в момент происшествия в маршрутке находилось 22 пассажира.
Пострадавшие в результате утечки были госпитализированы.
В июне 2017 года в Италии почти 40 человек пострадали в результате утечки на химзаводе.