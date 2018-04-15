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На Украине в маршрутке люди получили химические ожоги
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На Украине в маршрутке четыре человека получили химические ожоги 

RT на русском 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Во Львовской области четыре пассажира междугородней маршрутки пострадали во время поездки. Они получили химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС по области.
Отмечается, что происшествие произошло на автодороге Городок — Комарно.
«В автобусе марки «Богдан», который курсировал по маршруту «Львов-Угры», произошла утечка дезинфицирующего вещества «Бланидас», которое используют для стерилизации медицинских инструментов», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в момент происшествия в маршрутке находилось 22 пассажира.
Пострадавшие в результате утечки были госпитализированы.
В июне 2017 года в Италии почти 40 человек пострадали в результате утечки на химзаводе.
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