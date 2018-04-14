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В Ереване захватили армянское радио
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В Ереване протестующие захватили армянское радио 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Ереване участники шествия против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны ворвались в здание радиостанции в Общественного радио Армении.
Демонстранты, находившиеся на площади Франции в армянской столице, организовали шествие после утверждения советом Республиканской партии Армении выдвижение Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, передает RT.
В итоге несколько сот протестующих ворвались в здание Общественного радио Армении и расположились в одной из студий.
Один из охранявших здание полицейских достал оружие, но не стал его применять.
Напомним, 2 марта национальное собрание Армении избрало новым президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна.
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