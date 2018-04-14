Запасной выход кинозала в Кемерово был заблокирован тросом

В Следственном комитете сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово были стянуты тросом с замком, передает РИА "Новости".
Сообщается, что мужчины сорвали "тросик, похожий на велосипедный" и открыли дверь, однако наткнулись на стену черного дыма.
Отмечается также, что один из погибших обладал навыками противопожарной безопасности и принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, для того, чтобы предотвратить проникновение дыма в зал.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.