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Запасной выход кинозала в Кемерово был заблокирован тросом
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СК: запасной выход кинозала ТЦ в Кемерово был стянут тросом с замком 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
В Следственном комитете сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово были стянуты тросом с замком, передает РИА "Новости".
Сообщается, что мужчины сорвали "тросик, похожий на велосипедный" и открыли дверь, однако наткнулись на стену черного дыма.
Отмечается также, что один из погибших обладал навыками противопожарной безопасности и принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, для того, чтобы предотвратить проникновение дыма в зал.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
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 Ещё 6 источников 
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