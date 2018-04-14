Запасной выход кинозала в Кемерово был заблокирован тросом

СК: запасной выход кинозала ТЦ в Кемерово был стянут тросом с замком

Сообщается, что мужчины сорвали "тросик, похожий на велосипедный" и открыли дверь, однако наткнулись на стену черного дыма.

Отмечается также, что один из погибших обладал навыками противопожарной безопасности и принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, для того, чтобы предотвратить проникновение дыма в зал.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.