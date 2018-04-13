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В Нижнем Новгороде кирпичная стена рухнула на автомобили
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В Нижнем Новгороде кирпичная стена обрушилась на семь автомобилей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Часть кирпичной стены склада обрушилась в пятницу в Нижнем Новгороде, повредив семь припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Нижегородской области.
"Обвалилась часть кирпичной кладки склада по адресу Базовый проезд, 9. Там была двойная кладка стены, часть внешней кладки рухнула, повредив газопровод. Газовая труба и кирпичи упали на автомобили, которые стояли вдоль дороги. Повреждено семь машин. Никто из людей не пострадал", — рассказали в региональном управлении МЧС.
В компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" РИА Новости сообщили, что обрушение стены не вызвало выхода газа. "На данный момент газоснабжение поврежденного участка прекращено. Никакой опасности нет. Жизнедеятельность населения также не пострадала — газопровод не питал жилые дома, только склады", — пояснили в газораспределительной компании.
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