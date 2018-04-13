В Нижнем Новгороде кирпичная стена рухнула на автомобили

В Нижнем Новгороде кирпичная стена обрушилась на семь автомобилей

"Обвалилась часть кирпичной кладки склада по адресу Базовый проезд, 9. Там была двойная кладка стены, часть внешней кладки рухнула, повредив газопровод. Газовая труба и кирпичи упали на автомобили, которые стояли вдоль дороги. Повреждено семь машин. Никто из людей не пострадал", — рассказали в региональном управлении МЧС.

В компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" РИА Новости сообщили, что обрушение стены не вызвало выхода газа. "На данный момент газоснабжение поврежденного участка прекращено. Никакой опасности нет. Жизнедеятельность населения также не пострадала — газопровод не питал жилые дома, только склады", — пояснили в газораспределительной компании.