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Финские пограничники задержали поезд из Москвы
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В Финляндии задержали «Льва Толстого» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 13 апреля, финские пограничники задержали фирменный поезд «Лев Толстой», следовавший из Москвы в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.
Поезд пришлось остановить в населенном пункте Вайниккала из-за дебошира. Этого человека заподозрили в нарушении общественного порядка и угрозе безопасности. Мужчину задержали на время расследования.
Поезд остался на станции Вайниккала. Его проверят правоохранители со служебной собакой.
По словам представителей финской железнодорожной компании VR, пассажиров «Льва Толстого» пересадили на поезд «Аллегро», следовавший из Санкт-Петербурга.
Поезд «Лев Толстой» ежедневно отправляется с Ленинградского вокзала Москвы в 23:10 и прибывает в Хельсинки на следующий день в 13.30.
 Ещё 14 источников 
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