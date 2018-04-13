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Уличный «скупщик» обманул москвича
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Уличный «скупщик» обманул жителя Москвы при пересчете 10 тысяч евро 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель столицы планировал обменять крупную сумму иностранной валюты в банке, но в итоге нарвался на уличного «скупщика», который обманул его и скрылся с места преступления. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы
В полицию с письменным заявлением обратился потерпевший, который хотел обменять 10 тысяч евро. Он рассказал, что злоумышленник обманул его на три тысячи евро при возврате денег.
Инцидент произошел днем 12 апреля, когда доверчивый гражданин находился у банка на улице Верхняя Радищевская. К нему подошел неизвестный и сказал, что может купить у него десять тысяч евро. Мужчина согласился. Они зашли за угол здания, где потерпевший отдал незнакомцу указанную сумму.
Затем «скупщик» сказал ему, что необходимо проследовать до метро «Кожуховская», где он сможет обналичить деньги через банк. Гражданин отказался, после чего злоумышленник вернул ему деньги и пошел по направлению к метро. Потерпевший начал пересчитывать деньги и обнаружил, что в пачке осталось только семь тысяч евро.
Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее москвичке разменяли миллион рублей на шуточные евро. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Если шутника найдут, то ему грозит до шести лет тюрьмы.
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