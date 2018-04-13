Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье 

Чрезвычайное происшествие в посёлке Обухово в Ногинске. Здесь обрушилась стена общежития на двух этажах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области отметили, что всего в здании проживало 46 человек, включая пятерых детей. После обрушения из здания вывели 32 человека, из них двое детей. Само общежитие построено в 1896 году, прежде оно использовалось в качестве казармы. По словам ряда источников, в результате этого ЧП никто не пострадал, а лишившихся жилья людей временно размещают в местном Доме культуры.