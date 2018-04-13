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В центре Торонто парни с ножами напали на прохожих
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В центре Торонто парни с ножами напали на прохожих 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
На одной из улиц в центре Торонто группа молодых людей с ножами атаковала прохожих. Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CTV, один из пострадавших был ранен в спину, второй получил порезы грудной клетки. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.
В полиции отметили, что нападение произошло в разных местах, и жертвы, скорее всего, не были знакомы друг с другом. Сейчас стражи порядка сейчас опрашивают свидетелей и разыскивают парней в возрасте примерно 20 лет. Точное количество злоумышленников устанавливается.
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