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Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля
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Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление с его помощью Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS / Hussein al Waaile
Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как пояснил Мирзаянов в интервью "Коммерсантъ FM", недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, отметил химик.
"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — добавил он.
В четверг был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.
При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
Россия категорически отрицает причастность к инциденту и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
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