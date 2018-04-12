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Суд изменил приговор Улюкаеву
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Суд изменил приговор Улюкаеву 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд смягчил приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Так, был отменен запрет занимать должности в госкорпорациях и других госучреждениях. Вместе с тем, суд оставил в силе 8 лет колонии и штраф.
>> Улюкаев выступил в суде с последним словом
«Суд изучил все обстоятельства дела и постановил: приговор Улюкаеву Алексею Валентиновичу от 15 декабря 2017 года по части 6 статьи 290 изменить. Исключить из приговора наказание в виде запрета занимать руководящие должности. В остальном приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — цитирует RNS судью Светлану Федорову.
15 декабря Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
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