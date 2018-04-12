В Греции потерпел крушение самолет ВВС, судьба пилота неизвестна

Самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос, судьба пилота неизвестна, сообщает сайт militaire.gr.

ЧП произошло в четверг днем. В настоящее время ведутся поиски пилота.

Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.

Генеральный штаб ВВС подтвердил, что с самолетом потеряна связь.