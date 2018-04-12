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В Греции потерпел крушение самолет ВВС
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В Греции потерпел крушение самолет ВВС, судьба пилота неизвестна 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос, судьба пилота неизвестна, сообщает сайт militaire.gr.
ЧП произошло в четверг днем. В настоящее время ведутся поиски пилота.
Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.
Генеральный штаб ВВС подтвердил, что с самолетом потеряна связь.
"В четверг, 12 апреля, в 12.15 была потеряна связи с самолетом M2000-5, находившимся в девяти милях северо-восточнее острова Скирос. Ведется его поиск", — говорится в заявлении.
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