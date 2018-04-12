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Защита Улюкаева изменит позицию из-за Сечина
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Защита Улюкаева изменит позицию после показаний Сечина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Показания главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, данные на закрытом заседании Мосгорсуда, вынуждают защиту изменить свою позицию. Об этом в четверг в Мосгорсуде заявила адвокат Дариджан Квеидзе.
"Показания Сечина вынуждают нас изменить свою позицию", — сказала Квеидзе.
Защита просила об отложении заседания на понедельник для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 мск четверга, 12 апреля. "Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск", — огласила решение судья.
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