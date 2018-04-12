Защита Улюкаева изменит позицию из-за Сечина

Защита Улюкаева изменит позицию после показаний Сечина

"Показания Сечина вынуждают нас изменить свою позицию", — сказала Квеидзе.

Защита просила об отложении заседания на понедельник для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 мск четверга, 12 апреля. "Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск", — огласила решение судья.