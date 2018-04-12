СК продлил следствие по судмедэксперту «пьяного мальчика»

Следственный комитет продлил до 16 мая срок следствия по делу врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Об этом RT рассказал отец погибшего ребёнка Роман Шимко.
Шимко также заявил, что в настоящее время он готовит иск о клевете к Клейменову, ранее возлагавшему ответственность за смерть ребенка на родителей, которые, по его словам, имели проблемы с алкоголем.
В настоящее время Клейменов отстранён от занимаемой должности. Ему было предъявлено обвинение в халатности в связи с его экспертизой по делу о смерти шестилетнего ребёнка. Впоследствии СК было установлено, что в крови мальчика не было следов алкоголя вопреки заключению Клейменова.
1 марта Московский областной суд оставил в силе приговор Ольге Алисовой, совершившей наезд на мальчика.
15 ноября 2017 года суд приговорил её к трём годам колонии.