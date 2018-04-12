СК продлил следствие по судмедэксперту «пьяного мальчика»

СК продлил следствие по делу судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого в Балашихе мальчика

Шимко также заявил, что в настоящее время он готовит иск о клевете к Клейменову, ранее возлагавшему ответственность за смерть ребенка на родителей, которые, по его словам, имели проблемы с алкоголем.

В настоящее время Клейменов отстранён от занимаемой должности. Ему было предъявлено обвинение в халатности в связи с его экспертизой по делу о смерти шестилетнего ребёнка. Впоследствии СК было установлено, что в крови мальчика не было следов алкоголя вопреки заключению Клейменова.

1 марта Московский областной суд оставил в силе приговор Ольге Алисовой , совершившей наезд на мальчика.

15 ноября 2017 года суд приговорил её к трём годам колонии.