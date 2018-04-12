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В День космонавтики загорелась гостиница «Космос»
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Гостиница «Космос» в Москве загорелась в День космонавтики 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В гостиничном комплексе «Космос» на северо‐востоке Москвы 12 апреля ‐ в День космонавтики ‐ произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
ЧП произошло в Алексеевском районе на проспекте Мира, дом № 150. Огонь возник на 10-м этаж. Что именно горело — не сообщается.
На место происшествия выехали пожарные. Отмечается, что угрозы людям нет.
11 апреля очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе «Алые паруса». Дым валил из окна одной из квартир на 27-м этаже. Огонь распространился на пять квадратных метров.
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