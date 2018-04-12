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Репортер упал в бассейн во время интервью
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Репортер упал в бассейн во время интервью 

Рамблер 2 часа назад
С 4 по 15 апреля в Австралии проходят Игры Содружества, в которых принимают участие несколько тысяч спортсменов из 70 стран. Журналист BBC Майк Бушелл беседовал с пловцами из Великобритании и решил спуститься в бассейн. Но это не закончилось для него добром — журналист поскользнулся и провалился под воду. Спортсмены и сам репортёр отреагировали на происшествие с юмором. Бушелл посоветовал зрителям быть в бассейне внимательными и не терять концентрации. Ролик, опубликованный в Сети, уже набрал тысячи просмотров и юмористических комментариев.
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