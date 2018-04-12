Найден разбившийся Як-130

Под Воронежем нашли разбившийся Як-130

Поиски упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 завершились в районе села Большие Алабухи. Самолет найден спустя четыре часа поисков, сообщила ТАСС в четверг лава сельской администрации Валентина Муратова.

Ранее сообщалось, что пилоты катапультировались, их забрали военные медики и доставили в Борисоглебск , где находится авиаучилище.

"Самолет мы нашли, он лежит между селами Власовка и Большие Алабухи. Там разлив паводка, он на глубине примерно сантиметров 70", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, после падения самолета около 9:40 мск в районе села Большие Алабухи в Грибановском районе Воронежской области на его поиски выдвинулись спасатели, пожарные, спецслужбы, в том числе и представители сельской администрации на двух лодках. Поиски упавшего самолета усложнились тем, что он рухнул в воду — возле села Большие Алабухи разлилась река Ворона, из-за паводка подтоплены все окрестные поля. От села самолет упал в пяти километрах, поэтому в населенном пункте нет разрушений.