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Найден разбившийся Як-130
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Под Воронежем нашли разбившийся Як-130 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Поиски упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 завершились в районе села Большие Алабухи. Самолет найден спустя четыре часа поисков, сообщила ТАСС в четверг лава сельской администрации Валентина Муратова.
Ранее сообщалось, что пилоты катапультировались, их забрали военные медики и доставили в Борисоглебск, где находится авиаучилище.
"Самолет мы нашли, он лежит между селами Власовка и Большие Алабухи. Там разлив паводка, он на глубине примерно сантиметров 70", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, после падения самолета около 9:40 мск в районе села Большие Алабухи в Грибановском районе Воронежской области на его поиски выдвинулись спасатели, пожарные, спецслужбы, в том числе и представители сельской администрации на двух лодках. Поиски упавшего самолета усложнились тем, что он рухнул в воду — возле села Большие Алабухи разлилась река Ворона, из-за паводка подтоплены все окрестные поля. От села самолет упал в пяти километрах, поэтому в населенном пункте нет разрушений.
ТАСС: последние новости
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