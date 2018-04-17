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Семьи погибших при крушении Ми-8 получат компенсацию
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Семьи погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске получат компенсацию 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Авиакомпания "Восток" выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщает компания.
"АО "Авиакомпания "Восток" планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллиона рублей на семью каждого погибшего. В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО "Авиакомпания "Восток", произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего", — говорится в сообщении.
Дополнительно к этому из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч также каждой семье на проведение похорон.
В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны пять человек.
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