Семьи погибших при крушении Ми-8 получат компенсацию

Семьи погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске получат компенсацию

Авиакомпания "Восток" выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске , сообщает компания.

"АО "Авиакомпания "Восток" планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллиона рублей на семью каждого погибшего. В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО "Авиакомпания "Восток", произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего", — говорится в сообщении.

Дополнительно к этому из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч также каждой семье на проведение похорон.

В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны пять человек.