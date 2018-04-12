Суд допросит Сечина по делу Улюкаева

Сечина допросят в суде по делу Улюкаева

В суде будет рассмотрена жалоба Улюкаева на приговор. По данным РБК, заседание пройдет в закрытом режиме.

Прокурор Алексей Непорожный объяснил это тем, что показания Сечина составляют коммерческую тайну: «речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании „Башнефть“

Улюкаев требовал допросить Сечина в открытом режиме. Адвокат бывшего министра Тимофей Гриднев подчеркнул, что „процесс приватизации — открытый процесс“.

Пятнадцатого декабря прошлого года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима , признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Также экс-министру запретили занимать должности в органах власти и госкомпаниях в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он хотел получить два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую „Роснефти“ купить госпакет акций „Башнефти“.

В СК заявляли, что в деле Улюкаева „речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей „Роснефти“.

Сечин несколько раз не являлся на заседания суда. В „Роснефти“ говорили, что он не получал повестки. Позже в компании сообщили о плановой служебной командировке Сечина.