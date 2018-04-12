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Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
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Сечина допросят в суде по делу Улюкаева 

Рамблер 1 час назад
Глава «Роснефти» Игорь Сечин 12 апреля явился в Мосгорсуд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде будет рассмотрена жалоба Улюкаева на приговор. По данным РБК, заседание пройдет в закрытом режиме.
Прокурор Алексей Непорожный объяснил это тем, что показания Сечина составляют коммерческую тайну: «речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании „Башнефть“.
Улюкаев требовал допросить Сечина в открытом режиме. Адвокат бывшего министра Тимофей Гриднев подчеркнул, что „процесс приватизации — открытый процесс“.
Пятнадцатого декабря прошлого года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Также экс-министру запретили занимать должности в органах власти и госкомпаниях в течение восьми лет после выхода из тюрьмы. Ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.
Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он хотел получить два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую „Роснефти“ купить госпакет акций „Башнефти“.
В СК заявляли, что в деле Улюкаева „речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей „Роснефти“.
Сечин несколько раз не являлся на заседания суда. В „Роснефти“ говорили, что он не получал повестки. Позже в компании сообщили о плановой служебной командировке Сечина.
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