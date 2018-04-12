Юлия Скрипаль заподозрила жениха в предательстве

Дочь экс-разведчика Сергей Скрипаля Юлия опасается, что ее жених предал ее, и она его больше никогда не увидит. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

По данным газеты, Скрипаль заявила, что ее жених, 30-летний Степан Викеев, мог использовать «свои предполагаемые связи с российскими спецслужбами». Какую цель он мог преследовать, и для чего именно использовал эти связи, не уточняется.

The Mirror утверждает, что женщина получила эту информацию от «близких источников».

По данным газеты, дочь Скрипаля жила с Викеевым в России в течение двух лет перед поездкой к отцу в Британию.

«Она не может увидеть его или поговорить с ним, чтобы обсудить ситуацию. Она расстроена и боится, что больше никогда не увидит его», — отмечает издание.

По словам близкого к Юлии Скрипаль источника Daily Mail, женщина хочет удостовериться, что жених «не был участником заговора против ее отца».

Юлия Скрипаль опасается, что она оказалась «побочным ущербом» при покушении на ее отца. По данным Daily Mail, 61-летнюю мать считают «связанной с российскими спецслужбами». Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку и сказала, что не хочет, чтобы он женился на «дочери предателя».

О том, что Викеев не интересуется состоянием Юлии Скрипаль, заявляла ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, мужчина не выходил на контакт ни с ней, ни с журналистами. Также его якобы не смогла найти российская полиция

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного, по данным СМИ, она покинула больницу.