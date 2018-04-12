Молодоженов заковали на свадьбе родственники 

Свадебное торжество для пары из Ярославля завершилось конфузом. На второй день празднования родственники решили подшутить над новоявленными супругами и заковали их в наручники, что должно было символизировать неразрывность брачных уз. Однако нерадивые шутники перестарались и умудрились потерять ключ от «семейных» оков. Чтобы высвободить молодых мужа и жену, пришлось вызывать спасателей. Сотрудники МЧС быстро справились с задачей и вскрыли наручники. Оковы они подарили освобождённым супругам на счастье.