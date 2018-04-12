Круизный лайнер разнес причал 

Круизный лайнер MSC Armonia протаранил пирс возле крупнейшего острова Гондураса Роатан. Судно не смогла остановиться после отшвартовки. MSC Armonia, построенный в 2001 году, в последние годы используется для круизов по Карибам. На корабле может разместиться более 2600 пассажиров и 700 членов экипажа. В ходе происшествия никто из них не пострадал. Как сообщили позднее, ЧП почти не повлияло на повседневную жизнь туристов за исключением небольшой задержки перед началом экскурсии. Ремонт повреждённого причала взяла на себя компания-судовладелец.