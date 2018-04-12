Ещё
Круизный лайнер разнес причал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Круизный лайнер разнес причал 

Рамблер 51 минуту назад
Круизный лайнер MSC Armonia протаранил пирс возле крупнейшего острова Гондураса Роатан. Судно не смогла остановиться после отшвартовки. MSC Armonia, построенный в 2001 году, в последние годы используется для круизов по Карибам. На корабле может разместиться более 2600 пассажиров и 700 членов экипажа. В ходе происшествия никто из них не пострадал. Как сообщили позднее, ЧП почти не повлияло на повседневную жизнь туристов за исключением небольшой задержки перед началом экскурсии. Ремонт повреждённого причала взяла на себя компания-судовладелец.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая100
Когда ждать атаки Трампа398
Российские корабли исчезли с базы Тартус937
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1098
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:00
Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем
Шоу-бизнес
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение