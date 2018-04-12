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В Желтом море столкнулись два судна
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Жертвами столкновения судов в Желтом море стали 3 человека 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Russian Look
В четверг, 12 апреля, в Желтом море в результате столкновения судна-рефрижератора и рыболовецкой шхуны погибли три человека, еще трое пропали без вести.
Столкновение судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыболовецкой шхуны произошло в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо, передает ТАСС. На поиски пропавших людей морская полиция направила 17 катеров. Сигналы с просьбой помочь спасателям были направлены судам, находившимся вблизи от места аварии.
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 Ещё 4 источника 
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