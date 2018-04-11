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Суд заочно арестовал россиянина из «Правого сектора»
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Суд Москвы заочно арестовал россиянина из «Правого сектора» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и наложил заочный арест на Вячеслава Донгузова, обвиняемого в участии в военных действиях против ополченцев Донбасса в составе украинской радикальной организации «Правый сектор».
«Суд санкционировал заочный арест в отношении Донгузова, также суд объявил россиянина в международный розыск», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Донгузову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК России («участие в экстремистской организации»).
«Правый сектор» — объединение активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций, образовавшееся в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах. Организация получила известность после участия в декабре 2013 года в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими здание администрации президента, а также в захвате нескольких административных зданий. В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
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