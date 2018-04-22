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Барокамеру Гагарина сдали на металлолом
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Барокамеру, в которой тренировался Гагарин, сдали на металлолом 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемые в краже барокамеры в Москве, в которой тренировались советские космонавты, признались полицейским, что сдали ее на металлолом, сообщает РИА Новости. Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики.
По подозрению в хищении раритета были задержаны двое приезжих. Злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки, где он хранился. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, где он был частично утилизирован.
Некоторые СМИ сообщили, что в барокамере могли тренироваться первые космонавты, в том числе Юрий Гагарин.
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