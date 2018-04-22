Барокамеру Гагарина сдали на металлолом

Барокамеру, в которой тренировался Гагарин, сдали на металлолом

Подозреваемые в краже барокамеры в Москве , в которой тренировались советские космонавты, признались полицейским, что сдали ее на металлолом, сообщает РИА Новости . Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики.

По подозрению в хищении раритета были задержаны двое приезжих. Злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки, где он хранился. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, где он был частично утилизирован.