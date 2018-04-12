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Боевики ИГ напали на сирийскую армию
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Боевики ИГ напали на сирийскую армию под Дамаском 

Lenta.ru 37 минут назад
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали позиции сирийской армии в районе Кадам на юге Дамаска. Видео публикует Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
Отмечается, что за три дня боев сирийские военные потеряли более ста солдат, несколько БМП и танк Т-72.
4 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США в скором времени завершат военную кампанию против «Исламского государства».
Об освобождении Сирии от террористов ИГ ранее уже сообщали и представители других государств. В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также заявлял президент Ирана Хасан Рухани.
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