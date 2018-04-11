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В Чернобыле задержали двоих иностранных туристов
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

В чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих иностранных туристов 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двоих иностранцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию.
«Как выяснилось, граждане других стран 22 и 25-летнего возраста прибыли в Украину поездом из Москвы и на территории страны находятся законно. Работники полиции обнаружили сталкеров в отселённом городе Припять», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в их отношении составлены административные протоколы.
В феврале полицейские задержали пытавшегося прорваться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС туриста-экстремала из Азербайджана.
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