В Чернобыле задержали двоих иностранных туристов

В чернобыльской зоне отчуждения задержали двоих иностранных туристов

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двоих иностранцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию.

«Как выяснилось, граждане других стран 22 и 25-летнего возраста прибыли в Украину поездом из Москвы и на территории страны находятся законно. Работники полиции обнаружили сталкеров в отселённом городе Припять», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в их отношении составлены административные протоколы.