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Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
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Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире 

Рамблер 2 часа назад
На месте крушения самолёта Ил-76 в Алжире обнаружили тела 257 погибших, включая десятерых членов экипажа. Об этом сообщает телеканал Alg24.
На месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб.
Военно-транспортный Ил-76 разбился 11 апреля вблизи аэропорта города Буфарик. На борту самолета в основном находились военнослужащие.
По данным Independent, среди пассажиров были 26 членов движения за независимость Западной Сахары.
В Минобороны Алжира заявили, что причина аварии пока неизвестна, ведется расследование.
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