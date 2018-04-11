Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире

На месте крушения самолёта Ил-76 в Алжире обнаружили тела 257 погибших, включая десятерых членов экипажа. Об этом сообщает телеканал Alg24.

На месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб.

Военно-транспортный Ил-76 разбился 11 апреля вблизи аэропорта города Буфарик. На борту самолета в основном находились военнослужащие.

По данным Independent, среди пассажиров были 26 членов движения за независимость Западной Сахары.