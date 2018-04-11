Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве 

На Волгоградском проспекте в Москве произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина, злоупотребив спиртными напитками, повздорил с супругой, достал из сейфа ружьё и начал палить из окна по детской площадке. По словам мужчины, оружие у него имеется уже более 18 лет, но на охоту он в последние годы не ходит. Как был открыт сейчас и как оружие оказалось в руках, он не помнит. В результате стрельбы один подросток оказался в больнице. Экс-охотник раскаивается в совершённом и говорит, что уже вторую ночь не спит из-за этого происшествия.