Ещё
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве 

Рамблер 1 час назад
На Волгоградском проспекте в Москве произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина, злоупотребив спиртными напитками, повздорил с супругой, достал из сейфа ружьё и начал палить из окна по детской площадке. По словам мужчины, оружие у него имеется уже более 18 лет, но на охоту он в последние годы не ходит. Как был открыт сейчас и как оружие оказалось в руках, он не помнит. В результате стрельбы один подросток оказался в больнице. Экс-охотник раскаивается в совершённом и говорит, что уже вторую ночь не спит из-за этого происшествия.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»957
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии386
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства229
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров167
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение