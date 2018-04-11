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Москвичка стала жертвой обменника
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Москвичка стала жертвой обменника 

Рамблер 1 час назад
Москвичка обменяла 1 млн рублей на купюры «банка приколов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУВД.
52-летняя москвичка пришла в обменный пункт, чтобы поменять 1 млн рублей на евро. К ней подошел мужчина и, представившись начальником операционной кассы, предложил свою помощь.
>> В обменниках начала заканчиваться валюта
Женщина передала ему рубли и паспорт, он пересчитал купюры и положил в лоток обмена деньги, которые впоследствии оказались купюрами из «банка приколов».
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Лже-начальнику обменника грозит до 6 лет лишения свободы.
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