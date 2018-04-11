Москвичка стала жертвой обменника

Москвичка обменяла 1 млн рублей на купюры «банка приколов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУВД

52-летняя москвичка пришла в обменный пункт, чтобы поменять 1 млн рублей на евро. К ней подошел мужчина и, представившись начальником операционной кассы, предложил свою помощь.

Женщина передала ему рубли и паспорт, он пересчитал купюры и положил в лоток обмена деньги, которые впоследствии оказались купюрами из «банка приколов».

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Лже-начальнику обменника грозит до 6 лет лишения свободы.