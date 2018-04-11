В Пекине поймали российского экстремала

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В Пекине задержали россиянина, прыгнувшего с небоскреба с парашютом 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Reuters
Полиция китайской столицы в начале апреля задержала россиянина за прыжок с парашютом со строящегося небоскреба "Чжунго Цзунь", высота которого составляет 528 метров.
"Первого апреля 2018 года мужчина, являющийся гражданином другого государства, спрыгнул с парашютом со строящегося высотного здания в районе Чаоян и приземлился на близлежащую дорогу, после чего скрылся. После инцидента в полицию поступило соответствующее сообщение, была развернута оперативная поисковая работа. Второго апреля разыскиваемый был обнаружен", — говорится в заявлении полиции района Чаоян.
Отмечается, что за нарушение общественного порядка задержанный был приговорен к "10 дням административного ареста".
Согласно публикации в китайской газете China Daily, мужчину зовут Алексей Пыхов, он является поклонником парашютного и других экстремальных видов спорта. Ранее он прыгал с небоскребов в других китайских городах, свидетельством чему являются фотографии и видеозаписи в его социальных сетях.
Отмечается, что прыжок с пекинского небоскреба он планировал давно, 30 марта он опубликовал в соцсетях фото района Пекина, где расположен небоскреб "Чжунго Цзунь", написав, что намерен совершить здесь прыжок с парашютом.
Задержанный опубликовал в соцсетях фотографию, на которой виден фрагмент здания, подписав публикацию следующим образом: "Подробности позже, но со мной все отлично! Шатал я это Чайна Цзунь 528 м! Достойное завершение трипа. Хабаровск жди".
Китайский профессиональный парашютист и тренер по фамилии Чэнь сказал изданию, что россиянин своим прыжком создал угрозу для своей жизни и для прохожих, так как потоки ветра в городе изменчивые, непредсказуемые и очень сильные.
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