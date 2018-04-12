МЧС проверяет задымление на «Беговой»

Сотрудники МЧС проверяют информацию о задымлении на станции метро «Беговая» в Москве

Пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию о задымлении на станции "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о задымлении на станции метро "Беговая", расположенной по адресу: дом 1 по Хорошевскому шоссе", — сказал собеседник агентства.

Сейчас пожарные и спасатели проверяют подземные переходы, а также подсобные помещения станции на предмет скрытых очагов возгорания и источника дыма. Эвакуация со станции не проводилась. Поезда следуют по обычному графику.