Командир МЧС в Кемерово действовал по уставу

Командир пожарного звена в Кемерово действовал по уставу, заявили в МЧС

Ранее в среду Следственный комитет сообщил, что в отношении командира пожарного звена Сергея Генина возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Генин пренебрег план-схемами здания и направил подчиненных по неверному пути, тем самым потеряв время, в результате чего погибли не менее 37 человек. В сообщении СК говорилось, что на четвертом этаже торгового центра пожарные не смогли вскрыть запертую дверь, из-за чего им пришлось идти в обход.

"Тушение ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя МЧС, Генин прибыл к месту пожара и, получив задание разведать обстановку на четвертом этаже, сформировал звено газодымозащитной службы. Его расчет спас человека на 4 этаже.

"В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчёт. Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено", — резюмировали в МЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.