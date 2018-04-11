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200 человек погибли при падении самолета в Алжире
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При крушении самолета в Алжире погибли 200 человек 

Рамблер 36 минут назад
Как минимум 200 человек погибли в результате авиакатастрофы в Алжире, сообщает газета Asharq Al-Awsat.
По информации издания, военный самолет рухнул во время полета над провинцией Блида на севере страны. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта города Буфарик.
Другие подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Канал Al-Hadath уточняет, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике и загорелся сразу после падения.
Сегодня в Хабаровске при совершении учебного полета упал вертолет Ми-8. Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Восток», рухнуло на пустыре около 4:30 по московскому времени. Экипаж вертолета состоял из шести человек. Все они погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что рассматривают три версии произошедшего — погоду, техническую проблему и ошибку пилотов.
 Ещё 23 источника 
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