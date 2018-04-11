200 человек погибли при падении самолета в Алжире

При крушении самолета в Алжире погибли 200 человек

По информации издания, военный самолет рухнул во время полета над провинцией Блида на севере страны. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта города Буфарик.

الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 апреля 2018 г.

Другие подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Канал Al-Hadath уточняет, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике и загорелся сразу после падения.