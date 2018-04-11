200 человек погибли при падении самолета в Алжире

Как минимум 200 человек погибли в результате авиакатастрофы в Алжире, сообщает газета Asharq Al-Awsat.
По информации издания, военный самолет рухнул во время полета над провинцией Блида на севере страны. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта города Буфарик.
الصور الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية https://t.co/MmnAMxva7B— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 апреля 2018 г.
Другие подробности инцидента в настоящее время уточняются.
Канал Al-Hadath уточняет, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике и загорелся сразу после падения.
Сегодня в Хабаровске при совершении учебного полета упал вертолет Ми-8. Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Восток», рухнуло на пустыре около 4:30 по московскому времени. Экипаж вертолета состоял из шести человек. Все они погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что рассматривают три версии произошедшего — погоду, техническую проблему и ошибку пилотов.